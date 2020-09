"De reactie van Laszlo Bölöni was fantastisch, hij heeft ook gelijk"

Joos: "Misschien heeft Jaremtsjoek het gevoel: 'Die coach heeft het niet voor mij'"

"De samenwerking met die andere spits, Kleindienst, stond ook nog niet op punt. Dat hij dan zelf gewisseld werd, is bizar, omdat hij best goed speelde."

"Bölöni is een diametraal tegenovergestelde coach bij KAA Gent. Als je voor Bölöni kiest, kan je misschien zeggen dat er geen huisstijl meer is. Maar ik ben dan toch eens gaan kijken naar de wedstrijd van Jaremtsjoek en er zat wel heel wat ongoocheling in. "

"Ik heb spijt dat ik zondag na de match snel weer naar huis ging, want ik heb een memorabele persconferentie gemist", doelt Filip Joos in Extra Time op het moment dat Roman Jaremtsjoek frontaal in de aanval ging op zijn coach Laszlo Bölöni.

Verheyen: "Bespreek het eerst in de kleedkamer en met de coach"

Ook Gert Verheyen was te gast aan de tafel van Frank Raes. "Ik had niet gedacht dat hij zo zou uitpakken", zegt Verheyen. "Als je dit doet, moet het eerst in de kleedkamer gezegd worden. En tegen de coach zelf. Dan heb je recht om het te zeggen tegen de pers, al is het altijd beter om het niet te doen."

"Maar goed, ik denk dat er, zoals Filip ook al zei, persoonlijke ontgoocheling in zat. Maar je bewijst er jezelf geen dienst mee. Of hij gelijk heeft, is moeilijk te zeggen. Ik ben nog van een generatie waar je deed wat de trainer je vroeg. Of je er nu mee eens was of niet."

"Het begint allemaal met dat de groep eigenlijk helemaal geen afscheid wou nemen van Thorup. Dat was een beslissing van het bestuur en dat voel je gewoon. Ze waren nog niet klaar met Thorup, integendeel. Daar zit al de eerste ontgoocheling. En dan komt er iemand aan die alles helemaal anders (defensiever) aanpakt - wat ook logisch is -, maar daar is Jaremtsjoek deels slachtoffer van."

Wesley Sonck kan Jaremtsjoek wel begrijpen. "Ik vind er niet zoveel fout aan, maar ik ben het er wel mee eens dat het eerst binnenskamers moet gezegd worden. Ik was vroeger misschien zelf zo iemand, maar dan liep ik de dag nadien wel tegen de muur."