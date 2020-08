Wie is Marc Hirschi? 6 weetjes over het nieuwe Zwitserse koerstalent

Marc Hirschi heeft zijn debuut in de Tour de France niet gemist. Ei zo na kon hij Julian Alaphilippe van de zege en de gele trui houden in Nice. Niet het eerste huzarenstukje van de 22-jarige Zwitser. Maar wat weten we nog meer over hem?

1. Hij werd verliefd op de fiets toen hij met zijn vader de Tour bezocht

Marc Hirschi kwam gisteren bijzonder dicht bij zijn grote droom: een rit in de Ronde van Frankrijk winnen. "Toen ik een kind was, ben ik met mijn vader 3 of 4 keer naar de Tour geweest om enkele ritten te volgen. Ik was heel erg onder de indruk. Sindsdien droom ik van een Touretappe."

2. Hirschi's idool is Fabian Cancellara, een stadsgenoot

Hirschi is geboren in Bern, niet toevallig ook de stad waar Fabian Cancellara van afkomstig is. Toen Hirschi een tiener was, domineerde zijn idool zowel de koersen in Vlaanderen als de tijdritten. Cancellara is tegenwoordig zelfs de manager van Hirschi. In een interview vergeleek hij zijn jongere landgenoot al eens met de Franse voetbalster Kylian Mbappé. "Ze hebben allebei evenveel potentieel. Marc heeft het talent, maar hij koppelt dat aan een brede interesse en een dorst naar kennis."

3. Hij zat in het leger en had een kantoorjob

Hoewel zijn resultaten van bij de jeugd al erg goed waren, heeft Hirschi lange tijd de fiets gecombineerd met een job op een kantoor, waar hij als een soort stagiair werkzaam was. "Het was vrij eenvoudig werk, maar ik vond het goed om iets achter de hand te houden. Als ik zwaar zou vallen, zou ik direct een andere job kunnen uitvoeren." Hirschi had trouwens ook gewoon in het Zwitserse leger kunnen intreden, want hij heeft ook nog zijn legerdienst vervuld.

4. Hirschi is van alle koersmarkten thuis

Zoals elke Zwitser heeft Marc Hirschi in zijn jeugd aan mountainbike gedaan, maar daar bleef het niet bij. Als nieuweling was hij in het veldrijden een van de grote concurrenten van Kevin Kuhn, die eerder dit jaar nog zilver veroverde op het WK. En bij de junioren won Hirschi goud op het WK op de ploegkoers.

5. Hij hield Bjorg Lambrecht van de wereldtitel in Innsbruck

De betreurde Bjorg Lambrecht was 2 jaar geleden de grote favoriet om op het klimparcours in Innsbruck het goud te veroveren, maar onze landgenoot had in de finale geen verhaal op de demarrage van de Zwitser. Een grote verrassing was dat niet, want Hirschi was enkele maanden daarvoor ook al Europees kampioen bij de beloften geworden. Hij is de eerste in 20 jaar die daarin is geslaagd in die categorie.

6. Hij bulkt van het zelfvertrouwen