VIDEO: Doelpunt met de borst levert Sydney Australische titel op

Zo verzekerde Sydney zich van een 5e titel, een record in de A-League. Eerder won het ex-team van Genk-doelman Danny Vukovic de grote finale in 2006, 2010, 2017 en 2019.

De finale in het Bankwest Stadium in Sydney werd bijgewoond door 7.500 toeschouwers, het maximum aantal toegelaten fans door de coronabeperkingen. Sydney FC was de titelverdediger en had ook de reguliere competitie als nummer 1 beëindigd voor Melbourne.