Van Vleuten trekt naar "familie Movistar", waar ze nog tafeltenniste met Valverde

Na vijf seizoenen bij de Australische ploeg Mitchelton-Scott (en voorganger Orica-Scott) rijdt Annemiek van Vleuten de de volgende twee seizoenen voor Telefonica-Backed Squad, de vrouwenploeg van Movistar.

"Mijn geschiedenis met het Movistar team gaat vele jaren terug", zegt van Vleuten op de site van de ploeg. "Ik leerde het team beter kennen tijdens mijn hoogtestages in de Sierra Nevada. Het voelde als een Spaanse familie. Ik voelde me heel welkom."

"Het was het eerste mannenteam dat me uitnodigde om mee te doen aan hun lange trainingen. De sfeer was heel ontspannen. Geen stress, er werd gewacht na een klim en elke avond na het eten deden we dingen samen. Zelfs tafeltennis spelen met Alejandro Valverde", lacht van Vleuten.