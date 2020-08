Val dwingt virtuele bergkoning Anthony Perez tot opgave

Anthony Perez begon aan de derde etappe met evenveel punten als Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), de leider in het bergklassement. Perez koos vandaag resoluut voor de aanval, maar kreeg ook Cosnefroy mee.



Perez nam twee bergjes voor zijn rekening en snoepte zo virtueel de bollentrui af van Cosnefroy. Op Col des Lèques graaide Cosnefroy wel nog een puntje mee, maar Perez bleef wel leider met 1 punt voorsprong.

Maar in de afdaling van de Col de Lèques liep het fout voor Perez. Na een lekke band probeerde hij het peloton weer bij te halen, maar hij kwam ten val. Hij zou tegen zijn eigen ploegauto gereden zijn.

De gevolgen waren in elk geval desastreus, de Tour van Perez zit er meteen op. De eerste berichten spraken van een linkersleutelbeenbreuk, maar dat wordt voorlopig niet bevestigd door Cofidis. Volgens het Franse team zou hij een ribbreuk en klaplong opgelopen hebben.



Perez zal nu in het ziekenhuis verder onderzocht worden. Hij is al de vierde renner die de strijd staakt in deze Ronde van Frankrijk. Eerder gaven ook John Degenkolb, Philippe Gilbert en Rafael Valls er de brui aan.