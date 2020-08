Tom Steels: "Proberen Julian Alaphilippe zo lang mogelijk in geel te houden"

Zelden zagen we Tom Steels zo emotioneel als na de overwinning van Julian Alaphilippe in Nice. "Het was gewoon een en-en-en-verhaal. Het was heel spannend en Julian sprak al dagen over die rit. Bovendien wou hij die zege om zijn vader te eren", vertelt Steels in Tour of Beauty op MNM.

"Je weet hoe belangrijk het was voor hem en daarom raakte het ons ook. Er was bij iedereen ontlading en bij Julian zelf is er nu 1.000 kilogram van zijn schouders gevallen."

Vorig jaar won Alaphilippe de derde rit en droeg hij het geel, op een korte onderbreking na, tot op 3 ritten van het einde. "Het is de bedoeling om de trui zo lang mogelijk te houden. De Tour is toch de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Maar hoelang is afhankelijk van de tegenstand, want er komen nog een paar lastige etappes aan."