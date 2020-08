Tom Boudeweel: "Bölöni is iemand die Vadis een stijve nek bezorgt"

De Tour raast op volle toeren door Frankrijk, de Belgische competitie is al aan speeldag 4, voetbalmakelaars zitten weer in het oog van de storm en de transfer van Lionel Messi beheerst de wereldpers. Stof genoeg om over te praten in De Tribune, met Sporza-commentator Tom Boudeweel en Dries Bervoet, journalist van De Tijd.

In deze aflevering hoort u:

Hoe het komt dat de Waalse ploegen in 1A en 1B aan de leiding staan. Waarom basketballers sneller aan hetzelfde zeel trekken dan wielrenners. Wat de stand van zaken is in Messi-gate. Waarom Patrick De Koster, de manager van Kevin De Bruyne, in slechte papieren zit. Hoe straf de sprint van Caleb Ewan was. Waarom de rel rond Remco Evenepoel een scheet in een fles is.

"Jaremtsjoek is geen onruststoker, hier is over nagedacht"

"Mocht ik communicatiemanager van AA Gent zijn, dan zou ik ook niet graag hebben dat één van mijn belangrijkste mensen voor het aanwerven van nieuwe spelers in dit programma zou komen zitten." Sporza journalist Tom Boudeweel, die AA Gent-scout Tim Matthys vervangt, zegt het al lachend maar legt meteen de vinger op de wonde: het rommelt bij AA Gent na de uithaal van Roman Jaremtsjoek na de overwinning van gisteren. "Jaremtsjoek is geen onruststoker. Hier was over nagedacht en hij heeft het bewust gedaan. Hij staat niet bekend als een mentaal sterke speler, maar hij heeft vaak gewerkt met een psychologe. Misschien heeft zij hem geleerd om gevoelens niet meer op te kroppen." Wat Tom Boudeweel vooral opvalt, is dat Jaremtsjoek spreekt in de meervoudsvorm. "Hij spreekt over 'wij' en niet over 'ik', dus vrees ik dat er meer mensen niet akkoord gaan met de manier waarop Thorup is gegaan en Bölöni is gekomen."

"Bölöni is een miscast als je het mij vraagt"

Na de eerste nederlaag werd er al eens flink gevloekt in de kleedkamer, maar ook nu na de eerste overwinning, zien ze bij de Gent-spelers dat dit niet het voetbal is waarvoor AA Gent wil staan. "Iedereen kent Laszlo Bölöni. We spreken van oubollige trainingsmethodes van 20, 30 of 40 jaar geleden. Wordt er nu met data of met videoanalyse gewerkt? We zijn per slot van rekening in 2020", vraag Boudeweel zich luidop af. "Voorzitter Ivan De Witte wil altijd iets leren van zijn coach maar ik vraag mij af wat hij op voetbalvlak kan leren van deze coach, die zich als een tiran laat verkopen maar toch een lieve bompa is. Dit is een serieuze miscast voor Gent als je het mij vraagt."

De heilige tweevuldigheid pakt graag uit met 'onze man', onze Vadis Odjidja. Als er nu één voetballer is die graag het balletje laat rondgaan, dan is het wel Vadis.

Over zijn periode bij Antwerp en toen het daar met werkvoetbal moest geklaard worden, heeft Boudeweel enkel lof voor Bölöni, maar wanneer het spel moest gemaakt worden ziet hij een ander verhaal. "Toen er voetballers zoals Refaelov en De Sart aan bod moesten komen, ging het al moeilijker. Bij AA Gent zijn het allemaal voetballers, dat is heel vreemd, zeker als je ziet wat er ook bijgekocht is." "De heilige tweevuldigheid (Ivan De Witte en Michel Louwagie) pakt graag uit met 'onze man', onze Vadis Odjidja. Als er nu één voetballer is die graag het balletje laat rondgaan, dan is het wel Vadis. Dat is het DNA van AA Gent en dat was ook de klasse van de ploeg, met een perfecte people manager als Thorup." "Nu haal je iemand binnen die Vadis een stijve nek gaat bezorgen. Vadis zal niet meer in het stuk voorkomen en er gaat niet meer gevoetbald worden. Dus dat vind ik absoluut een vreemde keuze."



Dries Bervoet, journalist De Tijd