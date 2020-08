Tim Merlier: “Ewan kwam als een pijl uit een boog”

Merlier was niet verrast door de overwinning van Ewan. "Bij het ingaan van de laatste kilometer zei ik: Ewan wint, hij zit perfect. Toen was ik hem even kwijt, maar dan kwam hij als een pijl uit een boog en maakte hij het perfect af. Hij was duidelijk de rapste."

Voor Lotto-Soudal is de ritzege van Ewan een flinke opsteker na het pechweekend met het uitvallen van Philippe Gilbert en John Degenkolb. Ewan kwam gisteren zelf pas als allerlaatste over de finish.

“Dat was vandaag misschien zijn redding. Hij heeft gisteren zijn benen kunnen sparen, hij was de eerste dag ook gevallen. Ik denk dat Bennett de perfecte sprint reed, maar Ewan was gewoon de rapste. Hij kwam van achteruit, zo sprint ik zelf ook het liefst. De timing van Ewan was ook perfect."

Wout van Aert was betrokken bij een valpartij en kon zich niet mengen in de debatten. Maar volgens Merlier had hij vandaag ook geen winstkansen. "Ik denk dat hij bij dit soort sprint iets te veel schrik heeft. Hij is iets te weinig écht sprinter om zich hierin te moeien. Hij is meestal echt snel na een zware etappe. Als hij plaats heeft om zijn sprint te rijden, dan is hij op zijn best."