Sporza-troeven voor rit 3: sprinters, sprinters en nog eens sprinters

Geen haar op ons hoofd dacht eraan om van Alexander Kristoff een troefkaart te maken voor de eerste rit in de Tour, maar de Noor bewees toen wel dat hij nog niet versleten is. De geschiedenis leert ons dat hij bij de sprinters dan vaak niet bij één zege blijft. Kristoff krijgt het gezelschap van Cees Bol, die zaterdag bewees het sprintkopmanschap bij Sunweb waard te zijn.

Samen met Kristoff en Bol blijven we vertrouwen in Sam Bennett en Giacomo Nizzolo, toch de man in vorm. Als joker kiezen we misschien ietwat verrassend voor Caleb Ewan. De Australiër heeft in de eerste 2 dagen serieus afgezien en kwam gisteren als allerlaatste binnen. Is hij wel voldoende hersteld om mee te sprinten?