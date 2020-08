Peter Vandenbempt: "Club Brugge heeft zijn voetbal teruggevonden"

"Vormer en Vanaken hebben mooi geantwoord op de kritiek"

Club Brugge heeft het een dik halfuur goed gedaan. De kampioen speelde eindelijk als de ploeg die vooraf toch als de grote titelkandidaat naar voren werd geschoven. Van die twijfel waarover Philippe Clement het een week geleden had en waarover hij zich ook verbaasd had, was weinig te merken in Genk. Er zat ook wat druk en spanning op. Club is wel een beetje geholpen in die eerste periode door een heel zwak Racing Genk, niet voor het eerst dit seizoen. Graag een speciale vermelding voor Dennis van Club Brugge die nog eens liet zien wat hij allemaal kan. De aanvaller speelde echt goed voor de rust. Ook de jonge Badji, nog maar 18, verdient een vermelding. Hij heeft zeer veel presence op wat toch de moeilijkste positie is in het elftal.

Voor Vormer en Vanaken, de twee boegbeelden en Gouden Schoenen, die wat mij betreft overigens terecht de voorbije weken kritiek hebben gekregen en mooi hebben geantwoord.

Af was de prestatie van Club Brugge nog lang niet. Het verval na de rust was toch vrij groot en met een wat meer dodelijk Genk had het ook nog best slecht kunnen aflopen. Belangrijk: de basis van alles is toch het voetbal en dat heeft Club Brugge gedurende een periode toch weer teruggevonden gisteren in Limburg.

Philippe Clement en Hans Vanaken zijn blij met de overwinning.

"Veel frontaler kan Jaremtsjoek niet aanvallen"

Ik dacht gisterenavond dat iedereen tevreden was, moet ik zeggen. Tot ik dan vanmorgen de kranten las. Na de eerste overwinning van het seizoen hanteerde Jaremtsjoek een soort verbaal repeteergeweer in zijn analyse. Ik citeer wat de aanvaller van Gent te zeggen had: "We spelen niet als een topclub, maar als een tweedeklasser. We spelen te defensief en hebben onze stijl verloren. Er blijft maar 20% over van dat spectaculaire voetbal dat we vorig jaar lieten zien." "We begrijpen de tactiek niet en zonder duidelijke tactiek en een duidelijk systeem kunnen we geen goed voetbal brengen." Om te besluiten zei hij: "Als er supporters waren geweest, dan zouden ze zeer kritisch geweest zijn en ik kan ze alleen maar gelijk geven." Veel frontaler kan een aanval niet zijn. Laszlo Bölöni reposteerde met een dooddoener: "Als hij niet tevreden is dan moet hij misschien een andere club zoeken." Ik moet zeggen, dat is wel een gevaarlijke uitspraak.

"Hoest zijn verzuchtingen niet zomaar weg"

Als alle spelers die op dit moment ontevreden zijn met het ontslag van Jess Thorup en de aanpak van Bölöni naar een andere club moeten zoeken, gaat Bölöni zelf weer moeten meevoetballen. Hij was een geweldige voetballer, maar dat is toch alweer even geleden. Gezond lijken de verhoudingen op dit moment niet te zijn. Het probleem is dat die Gentse fans er net zo over denken, zoals Jaremtsjoek aangaf. Zo blijkt uit de vele reacties na het ontslag van Thorup en de aanstelling van Bölöni. Jaremtsjoek is in de eerste plaats iemand die altijd heel streng is voor zichzelf ook tijdens publieke interviews. Het is een jongen die nadenkt. Dus zijn verzuchtingen zomaar weghoesten, zou ik toch niet doen.

"Charleroi is de enige grotere ploeg die op niveau is gebleven"

Dat het knap gedaan is van Charleroi, zeer zeker wel. Het is eigenlijk de enige van de grotere ploegen die op niveau is gebleven qua prestaties en resultaten. Een bevestiging van de stabiliteit van die club en de ploeg ook met die bescheiden vakman Karim Belhocine die toch nog mooi zonder problemen Felice Mazzu heeft opgevolgd. De manier waarop is wel voor de liefhebbers van het genre zal ik maar zeggen. Daar behoor ik zelf niet speciaal toe. Strak, tactische discipline en veel volk achter de bal in de organisatie. Zelfs gisteren een uur tegen maar 10 spelers van Antwerp, loerend op een razendsnelle omschakeling. Veel kleine foutjes om de tegenstander het voetballen te beletten. Je moet ervoor zijn zoals ze dat zeggen, maar ze doen het wel heel erg goed. En zo’n Gholizadeh is toch een lust voor het oog.

Ons voetbal is de voorbije jaren, vind ik, toch spectaculairder geworden en dat heeft te maken met offensief denkende trainers als Vanhaezebrouck, Leko, Clement, Thorup, enzovoort.

Het is ook een internationale trend gebleken. Kijk maar naar de Champions League waar aanvallend voetbalrisico’s nemen loont met Bayern München.

Onze kampioenen van de voorbije jaren waren positief aanvallend voetballende ploegen en dat vind ik alvast leuker. Maar nog een keer: wel respect voor Charleroi en Belhocine. De rijkere rest moet maar beter doen.