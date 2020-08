Oostende lokt Belgian Lion Pierre-Antoine Gillet weer naar de kust

Continuïteit en langetermijnvisie zijn al langer de sleutelwoorden van het Oostendse succes. Coach Dario Gjergja tekende een poos geleden al bij voor 5 jaar en de club wist ook een groot deel van zijn spelerskern te behouden.

Na de komst van jonge talenten Haris Bratanovic en Mario Nakic heeft Oostende nu ook wat ervaring aan zijn kern toegevoegd met de 24-jarige Amerikaan Thomas Welsh. De 2,13m grote center was vorig seizoen aan de slag in de G-League en speelde in het verleden 11 wedstrijden voor de Denver Nuggets in de NBA.

Met Pierre-Antoine Gillet heeft Oostende ook een oude bekende in huis gehaald. Gillet speelde tussen 2013 en 2017 al voor de club en verdedigde de voorbije seizoenen in het buitenland de kleuren van Chalon, Tenerife en Fuenlabrada.

"Als betrouwbare, hard werkende en raak shottende power forward is hij een absolute meerwaarde voor de ploeg", zegt Oostende over de 29-jarige international.