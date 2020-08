Olympische vlam te bewonderen in Tokio: "Hartverwarmend symbool voor de atleten"

Een kleine ceremonie in het bijzijn van Yashuhiro Yamashita, de voorzitter van het Japans Olympisch Comité (JOC), kondigde aan dat vanaf morgen de olympische vlam te bekijken is in Tokio.

In maart werd de vlam ontstoken in het Griekse Olympia en op 20 maart arriveerde die in Japan. Alles gebeurde door de coronacrisis zonder publiek. Het uitstel van de Spelen naar 2021 zorgde ervoor dat ook de fakkelestafette niet kon doorgaan.

Tot begin april werd de olympische vlam in Fukushima nog aan het publiek getoond, maar door het virus gingen ook daar de deuren dicht. Volgend jaar is het de bedoeling om de vlam via 10.000 estafettelopers overal in Japan te laten zien.