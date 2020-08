Gert Verheyen: "Eigenlijk is Jérémy Doku niet af te stoppen"

Voor zijn moment in Extra Time koos Gert Verheyen voor Jérémy Doku. "Er was een speler die voor het eerst sinds Yasinne El Ghanassy in 2017 10 geslaagde dribbels liet noteren in een match van de Jupiler Pro League en dat is Doku."

"Het slachtoffer bij Oostende was Hjulsager die voor de gelegenheid rechtsachter was. En eigenlijk is Doku niet af te stoppen. Ik denk niet dat er op dit moment in de Jupiler Pro League iemand is die met dat gemak iemand voorbijgaat."

"Als hij een beetje ruimte heeft, dan ben je altijd gezien. Maar ook als je er tegen plakt, dan kan hij met zijn startsnelheid nog heel snel wegdraaien. Hij kan zo altijd nog wegglippen."