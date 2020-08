Geen Thomas Vermaelen bij Rode Duivels: Japan verbiedt afreis

Roberto Martinez had graag een beroep gedaan op Thomas Vermaelen en dus zocht de voetbalbond deze week een akkoord met de Japanse autoriteiten zodat Vermaelen bij zijn terugkeer naar Japan niet in quarantaine zou moeten.

Dat is helaas dus niet gelukt en dus blijft Vermaelen in Japan. De bondscoach had de ervaren centrale verdediger goed kunnen gebruiken na het afscheid van Vincent Kompany, de blessure van Elias Cobbaut. Met Dedryck Boyata moet er nog een verdediger afhaken.

En Boyata, geblesseerd aan zijn achillespees, is niet de enige speler die nog moet afzeggen voor de matchen tegen Denemarken en IJsland. Ook Divock Origi en Nacer Chadli kunnen geen gehoor geven aan de oproep van Martinez.

Chadli zat niet in de selectie van Monaco op de eerste 2 speeldagen in Frankrijk. Origi ontbrak dan weer in de selectie van Liverpool voor de Community Shield, de Engelse Supercup.