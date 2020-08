Gaan wielerploegen nu ook al roteren? "Vandaag is het voor Eddy"

Wereldkampioen Mads Pedersen ontpopt zich dit jaar tot een te duchten sprinter. In de Ronde van Polen graaide hij zo een rit mee en in de eerste rit in deze Tour moest hij enkel Alexander Kristoff voorlaten.

Vandaag een nieuwe kans, zou je dan denken, maar niets is minder waar. "Eddy (Theuns) zal jullie wel al gezegd hebben dat het voor hem is vandaag. Jasper en ik zullen zijn lead-out zijn", zegt Pedersen ietwat afgemeten.

Theuns zelf houdt nochtans nog een slag om de arm. "Gisteren was een zware etappe en we wachten af hoe de benen zullen voelen. We beslissen het onder elkaar tijdens de rit."

"We willen alle drie heel graag sprinten en we verdelen de kansen een beetje. Vorig jaar heb ik ook goeie sprints gereden om de dag erna toch weer de lead-out te doen. Als ik mag, ga ik mij smijten. Het gevoel is alvast goed na het openingsweekend."