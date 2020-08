Emma Meesseman kan nieuwe nederlaag voor Washington niet voorkomen

Het duel tussen Washington en Connecticut was een heruitgave van de WNBA-finale van vorig seizoen. Toen trokken de Mystics in een spannende serie aan het langste eind, maar afgelopen nacht moesten Emma Meesseman en co wel hun meerdere erkennen in Connecticut.

De Mystics, die zonder Elena Delle Donne en Tina Charles maar moeilijk hun draai vinden, verloren met 76-63. Emma Meesseman was met 14 punten mede-topschutter van haar team. De Belgian Cat plukte ook 4 rebounds en deelde 3 assists uit.

Washington prijkt voorlopig op de 10e plaats in de rangschikking, met 4 zeges en 11 nederlagen. In de verkorte competitie worden dit seizoen 22 wedstrijden gespeeld in plaats van 34. De play-offs zijn in oktober.