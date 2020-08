Edward Theuns: "Denk dat ik kon meedoen voor de ritzege"

Trek-Segafredo slaagde er in de slotkilometer niet in om een treintje te vormen. "We kregen niet echt een lead-out op de rails. Er was heel veel geharrewar op het einde", zegt Theuns. "Ik vind dat ik eigenlijk een heel goede sprint rijd, maar ik moest van ver komen."

"Ik eindig nog wel in de top 10, maar met de benen die ik had, zat er veel meer in. Ik denk dat ik mee kon doen om de rit te winnen, maar het was een heel hectische sprint en het was heel moeilijk om te positioneren. Jammer."

"Dit soort sprint ligt mij wel. Ik voelde mij ook goed vandaag, de rit was niet zo lastig. We hebben het geprobeerd, maar omdat er zoveel “verkeer” in de laatste kilometers was, was het heel moeilijk om Mads (Pedersen, red.) en Jasper (Stuyven, red.) te gebruiken. Het is jammer, maar we blijven voortdoen."

Bij Trek-Segafedo konden ze hun parcourskennis dus niet optimaal uitspelen. "Ik wist dat het hier smal was, omdat we deze rit een paar weken geleden met de ploeg verkend hebben. Maar met een Tourpeloton is het altijd wat kamikazewerk op zo’n aankomst."