Ook in de Tour de France staan emoties op de deelnemerslijst. Julian Alaphilippe huilde gisteren na de finish. Hij droeg de zege op aan zijn overleden vader. Maar ook in de volgwagen was er heel veel ontlading na de ritwinst van de Fransman in Nice. Tom Steels, normaal de koele kikker bij Deceuninck-Quick Step, sloeg het dashboard van de volgwagen bijna aan diggelen.