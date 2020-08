Devroe & KVO vlijmscherp voor elkaar: "Vechten tot elke druppel uit gifbeker is"

KVO: "Geldzuchtig"

Dat was zo geregeld met het toenmalige bestuur, maar de nieuwe Amerikaanse overnemer is het daar niet mee eens. "Ik heb de makelaars gevraagd hoeveel uur ze gewerkt hebben voor deze transfer. Natuurlijk kwam daar geen reactie op."

De makelaars krijgen volgens de contracten 32 procent van het totale transferbedrag voor Dimata. "Bij arbeidsbemiddeling is 5 tot 7 procent courant, maar nergens 20 tot 30 procent. Het is bijna geldzucht te noemen. Uiteraard gaat dit over zaken uit het verleden, maar bij de overname hebben onze Amerikaanse eigenaar gezegd dat je voor dat soort zaken in hun land in de gevangenis gaat."



"We wilden in dialoog gaan, maar hebben nul op het rekest gekregen. Bovendien hebben ze onder valse voorwendselen en als pesterij eigenlijk de bankrekening van KVO en de eerste schijf van het tv-geld bij de Pro League laten bevriezen. We kunnen geen enkele factuur meer betalen."



"Bovendien hebben ze het dubbele bedrag laten bevriezen dan wat ze eisen. Daarom trekken we dinsdag al naar de beslagrechter in Brugge met de vraag de rekening opnieuw vrij te geven."