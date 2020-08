Caleb Ewan: "Ik bewijs dat vorig jaar geen toevalstreffer was"

Gisteren 173e en allerlaatste, vandaag 1e: Caleb Ewan veegde een moeilijk weekend voor hemzelf en de ploeg in een klap weg in Sisteron. "De eerste twee dagen waren inderdaad niet geweldig."

"We schieten nog met 6 man over, maar we zijn altijd gemotiveerd gebleven. We wisten allemaal dat ik met wat meeval mijn sprint zou kunnen doen."

"In de laatste kilometer zat ik iets te snel voorin. Ik heb me dan maar wat weer in de luwte gezet, zodat ik tijd kreeg om mijn benen te laten rusten. Het is een risico om vanuit de achtergrond naar voren te moeten komen, maar ik kwam er goed uit en had nog veel snelheid."

Ewan kan nu gaan jagen op zijn persoonlijk record van een jaar geleden, toen hij afklokte op 3 zeges. "Die eerste zeges waren natuurlijk speciaal, maar iedereen wil winnen in de Tour en hier bewijs ik toch dat het geen toevalstreffer was."