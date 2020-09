Boonen over sprinttactiek Trek-Segafredo: "Het is geen Chiro, wel topsport"

Tom Boonen had het gisteravond in Vive le Vélo niet alleen over zijn (opgeborgen) comebackplannen. Ook de opvallende spurt van ritwinnaar Caleb Ewan, de sprinttactiek bij Trek-Segafredo en het puntensysteem voor de groene trui ontsnapten niet aan zijn uitgesproken mening.

"Het was een gewaagde sprint van Ewan"

Caleb Ewan pakte de zege in de 3e Tourrit na een opmerkelijke sprint. Hij liet zich bewust ver uitzakken, rekende op het effect van de tegenwind en kwam pas erg laat als een duiveltje uit een doosje. "Het is een tactiek die zelden werkt", zegt Tom Boonen. "Hij laat zich uitzakken en dan komt er langs rechts een treintje voorbij dat eigenlijk de deur sluit. Op dat moment word je overgelaten aan de goden. Dan moet je geluk hebben dat het opengaat." "De snelheid was ook niet hoog genoeg. Dan krijg je geen lintvorming en is het altijd een beetje een zootje in de sprint. Ewan sprint eigenlijk een volledige sprint uit de wind tot op 20 meter voor de aankomst. Dan kan je veel extra snelheid maken, zeker als je zo klein bent als Ewan. Maar het was een gewaagde sprint."

Ewan laat zich uitzakken en dan komt er langs rechts een treintje dat de deur sluit. Dan word je overgelaten aan de goden. Tom Boonen

"Elke dag van sprinter veranderen, dat werkt niet"

Edward Theuns was maandag de beste Belg op de 6e plaats. Bij Trek-Segafredo hebben ze met wereldkampioen Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Theuns 3 snelle mannen. Zij bepalen onderling dan wie die dag gaat spurten. Tom Boonen gelooft niet in dat systeem. "Zelfs al heb je geen topsprinter, dat mag je nooit doen. Dat werkt niet. Je moet 1 van de 3 aanduiden en die moet altijd sprinten." "Ze moeten zelf onderling uitmaken wie 3 weken gaat sprinten. De andere 2 moeten ook duidelijk afspreken wie de sprint aantrekt en wie de voorlaatste man is. Zo kan je er na een week misschien wat automatismen in krijgen. Als je dat iedere dag verandert, dat werkt niet. Dat is al honderdduizend keer geprobeerd." "Je moet als sprinter de verantwoordelijkheid pakken. Je moet niet zeggen: "Ik voel mij vandaag wat minder, zou jij niet willen sprinten?" Het is geen Chiro, het is topsport. Er moet gepresteerd worden." "Als je elke keer dezelfde laat sprinten, zal die misschien wel slechte dagen hebben waarop hij niet wil sprinten. Maar ik wil niet weten hoeveel sprinters dat al gezegd hebben en uiteindelijk de rit wonnen. Je krijgt geen automatismen door altijd andere mensen andere taken te laten doen.”

"Vroeger pakte de beste sprinter de groene trui"