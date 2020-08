2 Belgische renners lopen breuken op door vliegend hek in Hongarije

De Ronde van Hongarije heeft de reputatie wel eens vaker voor een chaotische finale te zorgen. Vorig jaar was er een massale crash, omdat de motorrijders de renners de verkeerde kant opstuurden.

Nu zorgde een hek dat in het peloton werd gekatapulteerd - wellicht door een renner die een pootje raakte - in de slotkilometer voor een massale valpartij. Boris Vallée (heup) en Franklin Six (hand) liepen hierbij breuken op. Ze zijn naar België moeten terugkeren.

De reacties op de sociale media zijn alvast cynisch. "UCI, hadden jullie niet net een statement rondgestuurd over de veiligheid voor de renners?", vraagt Alex Kirsch zich af.

"Voor mij had het veel erger kunnen aflopen dan een gebroken hand, maar voor Boris Vallée is zijn seizoen wel voorbij", zegt Franklin Six.