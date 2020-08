"Er was nooit paniek, want we hebben de snelste man op 2 wielen"

"Er is de voorbije dagen veel gezegd en geschreven, maar we zijn nooit in paniek geweest", zegt Jasper De Buyst. "We moesten het vertrouwen behouden, want we hebben de snelste man op 2 wielen. Dat is ook gebleken."

"De laatste kilometer was heel raar, met veel wind op kop. Toen ik omkeek, zag ik hem niet meer in mijn wiel zitten, maar het was de juiste keuze om van achteruit te komen door die felle tegenwind."

Is Ewan weer op weg naar 3 zeges? "Dat is moeilijk om nu al te zeggen. Hij is zeker snel genoeg om het te doen. Maar alles moet dan wel juist vallen."