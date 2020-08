Wout van Aert: "Puzzel viel niet echt in elkaar voor mij"

Er was voor de Tour de France heel wat te doen over de rol die Wout van Aert zou krijgen bij Jumbo-Visma. Maar in principe mocht hij zowel zaterdag als zondag zijn eigen kans gaan. "Als de kans zich voordeed", geeft Van Aert toe.

"Maar gisteren waren het heel rare omstandigheden. Ik had wel een mooie kans om te sprinten, maar na mijn val was het vertrouwen er niet. En vandaag zat er ook wel iets in, maar Alaphilippe en co waren sterker. Sowieso had ik niet voor de zege kunnen sprinten."

"Ik mocht dit weekend mijn kans gaan als dat mogelijk was, maar uiteindelijk viel de puzzel niet echt in elkaar. Het enige dat telt, is dat Roglic en Dumoulin nog perfect in het klassement staan. We zijn hier met een hoger doel en dat blijf ik voor ogen houden."

"Op dat vlak mogen we als team heel tevreden zijn. Ik ben helemaal niet ongelukkig dat mijn kansen waarop ik gehoopt had, niet echt tot een resultaat hebben geleid. Het is wat het is."