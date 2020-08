Thomas De Gendt: "Een rampstart? Dat is nog een understatement"

Lotto-Soudal heeft de voorbije week de ene dreun na de andere moeten incasseren. "Het begon al met Tim Wellens, die niet kon starten", zegt Thomas De Gendt. Tussendoor waren er nog de 2 personeelsleden die positief testen op Covid (waarvan eentje vals-positief). "En nu zijn er al 2 renners naar huis, 2 belangrijke dan nog. Een rampstart is nog een understatement."

"Gelukkig hebben we met Jasper (De Buyst) en Roger (Kluge) nog 2 renners over voor de sprinttrein van Caleb (Ewan). Die is ook gevallen, maar hij heeft niets. Onze belangrijkste man is dus nog oké."

Daar trekt ook Lotto-manager John Lelangue zich aan op. "Er begint nu een andere Tour, maar ons doel blijft hetzelfde: ritten winnen."

"Ik ben nog bij Phil geweest in het ziekenhuis. Het is een breuk die hij al eens gehad heeft. Phil is een kampioen en een strijder. Hij stond scherp en was er klaar voor. Maar wat kun je doen? Nu zijn er nog de klassiekers, die blijven het doel."