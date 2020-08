Sarcastische Pozzovivo na val: "Bedankt aan degene die het goed moment vond voor selfie"

De openingsrit met start en finish in Nice bevatte alle ingrediënten om er een waar spektakel van te maken. Helaas kregen we in Zuid-Frankrijk door een resem spectaculaire valpartijen een ander schouwspel te zien dan we vooraf verwacht hadden.

Gescheurde shirts, slippende renners en bebloede ellebogen, het verdict na de openingsrit in deze Ronde van Frankrijk was zwaar. Schaduwkopman Paul Sivakov (Ineos), John Degenkolb en Philippe Gilbert (beiden Lotto-Soudal) en Wout Poels (Bahrain McLaren) zijn maar enkele van de vele renners die in de klappen deelden.

Na de aankomst in Nice was het ook voor Domenico Pozzovivo de schade opmeten. De Italiaan van NTT werd op zijn helm geraakt door een onoplettende toeschouwer die een selfie wilde nemen en nam zo 20 andere renners mee in zijn val. Na de etappe was de 37-jarige klimmer dan ook niet te spreken over het voorval.

"Bedankt aan de toeschouwer die het een goed idee vond om een selfie te nemen, waardoor ik met 50 km/uur met mijn helm de telefoon raakte. Hierdoor kwamen ook 20 andere renners ten val en ben ik opnieuw zwaar geblesseerd aan mijn elleboog", liet hij zich woedend uit op Instagram.