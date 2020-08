Philippe Gilbert: "Zo wil ik mijn verhaal in de Tour niet afsluiten"

Philippe Gilbert en de Tour de France, dat was de laatste jaren geen gelukkig huwelijk. "Ik had de voorbije 2 keer moeten opgeven door ziekte en die kniebreuk. Nu wou ik per se Parijs halen, maar heb ik weer die kniebreuk."

"De breuk is op exact dezelfde plaats als de vorige keer, maar niet zo erg als toen. Misschien is die plaats wat fragieler. De pezen, ligamenten en spieren zijn niet geraakt. Enkel het bot. En dan ook nog een bot dat niet zo belangrijk is. Daarom dat ik optimistisch ben over de toekomst."

"1 geef me 1 dag mentale rust, maar vanaf morgen maken we weer nieuwe plannen. De Waalse klassiekers komen er snel aan, maar ik geloof nog in de Vlaamse klassiekers. Ik ben nog supergemotiveerd, ik wil dit jaar nog presteren."

Voor Lotto-Soudal is het een serieuze domper. "Alle pech komt over ons op korte tijd. Ik hoop dat we onze zwarte boterham nu al gegeten hebben (manger son pain noir in het Frans), nu komt alleen maar beter nieuws."

En Gilbert zelf lijkt in zijn hoofd toch een nieuwe afspraak met de Tour te zullen maken. "Ik wil Parijs nog eens halen en mijn verhaal in de Tour op een mooie manier afsluiten. De voorbije 3 keer is dat niet gelukt. Na zo'n ervaring kan ik toch niet stoppen."