Ook Rafael Valls (Bahrain-McLaren) uit de Tour met gebroken dijbeen

Het team van Dylan Teuns, die niet in de Tour is, bracht het nieuws afgelopen nacht in een persbericht: "Jammer genoeg moet Rafa Valls zich terugtrekken uit de Tour de France, nadat hij zijn rechterdijbeen gebroken had in de eerste rit."

Valls was betrokken bij de massale valpartij op 3 km van de streep op de Promenade des Anglais in Nice. De Spanjaard werd na de etappe overgebracht naar het ziekenhuis. Naast de breuk werden ook schaafwonden vastgesteld aan zijn rechterschouder, elleboog en knie.