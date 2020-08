Ook La Planche des Belles Filles springt in de WK-dans

De Franse wielerbond (FFC) diende zondag een officiële aanvraag in bij het departement Haute-Saône voor de week tussen 20 en 27 september, wanneer de wereldkampioenschappen moeten plaatsvinden.

De Tour, die zaterdag van start ging in Nice, komt op de voorlaatste dag (19 september) al aan op La Planche des Belles Filles.

De renners zouden zo na het einde van de Tour op de Champs-Élysées in Parijs opnieuw kunnen terugkeren naar de Vogezen om daar een week later hun WK te rijden.

Een bijkomend voordeel voor een organisatie in de Vogezen is dat het parcours er vergelijkbaar zal zijn met het oorspronkelijke parcours in Aigle-Martigny.

Het WK zou oorspronkelijk in Zwitserland plaatsvinden, maar werd afgelast nadat de Zwitserse Bondsraad eerder deze maand besliste een bovengrens van duizend aanwezigen aan te houden voor grote evenementen.

Ook Italië (Toscane en Imola) toont belangstelling.