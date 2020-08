NBA: LA Lakers en Milwaukee stoten in stijl door in play-offs

De Los Angeles Lakers en de Milwaukee Bucks hebben zich geplaatst voor de 2e ronde van de NBA-play-offs. Na een onderbreking van 3 dagen wegens protest tegen het politiegeweld in de VS behaalden beide topteams in de NBA-bubbel in Orlando de vereiste 4e zege in ronde 1. De cijfers van LeBron James, Anthony Davis en Giannis Antetokounmpo spraken weer voor zich.