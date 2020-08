Na 3,5 jaar mag Fabio Felline eindelijk nog eens het zegegebaar maken

Fabio Felline heeft in eigen land de Memorial Marco Pantani gewonnen. De Italiaan van Astana was in Cesenatico de snelste aan de streep. Voor Felline, die de Memorial Pantani ook al eens won in 2012, was het 3,5 jaar geleden dat hij nog eens mocht juichen. Toen won hij de proloog in de Ronde van Romandië.