L'Equipe: "Benoît Paire trekt zich terug uit US Open na positieve coronatest"

Paire arriveerde op 18 augustus in New York voor het Masters-toernooi van Cincinnati. De nummer 22 van de wereld testte de afgelopen dagen verschillende keren negatief, tot vandaag dus. Dat schrijft de Franse sportkrant L'Equipe.

De Franse tennisser moest afgelopen zaterdag in Cincinnati ook al opgeven door maagproblemen tijdens zijn partij tegen Borna Coric. Bij een 6-0 en 1-0-tussenstand werd de 31-jarige Paire onwel en kon hij de wedstrijd niet voortzetten.

Paire is de eerste tennisser in de coronabubbel van de US Open die positief test. Zijn tegenstander in de eerste ronde van de US Open, Kamil Majchrzak, krijgt komende dinsdag alvast een andere tegenstander voorgeschoteld.