Justine Henin is analiste op US Open: "Kan Kim Clijsters een reeks van duels aan?"

"Het is moeilijk in te schatten hoe Kim zal presteren", begon Henin haar vooruitblik. "Ik was enorm verrast door haar aankondiging terug te keren op het circuit. Ik verwachtte dat helemaal niet, maar respecteer haar beslissing helemaal."

"Ze heeft er zin in en ik denk dat ze zeker nog op een hoog niveau kan spelen. Ze gaat het veel speelsters nog heel lastig maken."

Clijsters verloor in het voorjaar haar eerste 2 duels op het WTA-circuit, in Dubai en Monterrey, telkens tegen speelsters uit de top-20 van de wereld. Afgelopen zomer in de World Team Tennis won ze voor het eerst, onder meer tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 4), winnares van de laatste Australian Open.

Nadien blesseerde ze zich aan haar buikspieren en liet ze verstek gaan voor het toernooi van Cincinnati, dat dit jaar door de coronacrisis ook in New York doorging.

"Haar fysieke toestand is dan ook het grootste twijfelgeval", vervolgde Henin, winnares in New York in 2003 en 2007. "Kan ze de snelle opeenvolging van wedstrijden aan? Ze was in het verleden ook al fysiek sterk, maar ook blessuregevoelig. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik denk dat Kim haar limieten zoveel mogelijk zal willen verleggen." Clijsters won 3 keer op Flushing Meadows, in 2005, 2009 en 2010.