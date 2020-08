Hans Vanaken na zijn eerste goal: "Alles op mij afschuiven, is ook te makkelijk"

"Dat moet je gewoon aanvaarden en hard werken op training. Dat doe ik elke dag en zo hoop je zo snel mogelijk die goeie vorm weer te pakken te krijgen. Ik werk daar super hard voor. Dat ik vandaag (gisteren, red) scoor en ook weer een goeie match speel, is daar het bewijs van."

"Ik heb bij Club Brugge een lange fantastische periode achter mij en als het dan enkele weken minder is, dan weet je dat je kritiek kunt krijgen."

Vanaken kon dit seizoen nog niet zijn stempel drukken. "Ik denk dat ik zelf ook wel voel dat dit niet mijn beste vorm is. Om alles van de voorbije weken op mij af te schuiven is het ook te gemakkelijk. Ik denk niet dat ik de enige factor ben waardoor het de vorige weken minder liep."

Hans Vanaken bracht Club Brugge op voorsprong in Genk met zijn eerste goal van het seizoen. "De afgelopen weken zat ik in een mindere vorm, ging het niet zoals ik zelf wou", geeft de Gouden Schoen toe.

VIDEO: Het doelpunt van Hans Vanaken in Genk

"Aangenamer tegen ploeg die zelf wil voetballen"

Tegen Genk kon Club zeker in de eerste helft weer overtuigen. "Het is altijd aangenamer om te spelen tegen een ploeg die zelf wil voetballen. Dan komen er ruimtes vrij voor ons om te voetballen of te counteren", zegt Vanaken.

"Maar in deze competitie is dat niet elke speeldag zo. Eupen speelde ook wel nog mee, maar we zullen toch oplossingen moeten vinden tegen ploegen die een laag blok zetten."

Het is opvallend: Club Brugge verloor dit seizoen zijn twee thuiswedstrijden, tegen Charleroi en Beerschot, en won zijn uitmatchen in Eupen en in Genk.

"Ploegen komen in Brugge vaker met een laag blok spelen, terwijl een thuisploeg toch iets meer wil laten zien en zo ruimte weggeeft. Zonder supporters maakt het ook niet uit of je thuis of uit speelt, dat is hetzelfde gevoel."