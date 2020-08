Familie Jacob Blake bedankt Bucks na boycot, Antetokounmpo: "Belangrijker dan basketbal"

Ook het tennistoernooi van Cincinnati organiseerde geen wedstrijden op donderdag. De familie van Jakob Blake was dan ook zeer dankbaar voor wat de boycot van de Bucks teweeg heeft gebracht.

Het dramatische incident met Jakob Blake vond plaats in Kenosha, niet ver van Milwaukee. De hele gebeurtenis had de spelers van de Bucks dan ook emotioneel zwaar geraakt.

Antetokounmpo: "Zijn vader vertelde hoe belangrijk de boycot was voor de familie"

"Nadat we het nummer van de familie hadden gekregen, hebben we gepraat met zijn vader", verklaarde Giannis Antetokounmpo, de Griekse sterspeler van de Bucks.

"Hij had tranen in zijn ogen toen hij vertelde hoezeer die dag belangrijk was voor hem en zijn familie."



Sinds de hervatting van de play-offs wist het team van Antetokounmpo zich alvast in stijl voor de 2e ronde te kwalificeren.

"Voor mij is de boycot belangrijker dan de basketbalsport", voegde Antetokounmpo eraan toe, nadat zijn team zich geplaatst had voor de halve finales van de East Conference ten koste van Orlando (118-104).