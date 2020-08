F1-coureur komt met schrik vrij: "Blij met halo toen ik wiel op me zag afkomen"

In de 10e ronde knalde Antonio Giovinazzi met zijn Alfa Romeo in de bandenmuur, achtervolger George Russell kon een crash niet vermijden. "Het was frustrerend", zegt de Brit. "Ik was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Ik kon niks doen."

"Als ik naar rechts was gegaan, zou ik tegen de auto van Antonio geknald zijn. Dus ging ik naar links, maar toen kwam zijn wiel vanuit het niets op mij af en duwde mij in de muur. Ik ben oké, ook al was het een flinke klap."

"Toen ik dat grote wiel op me zag afkomen, was ik wel blij met de halo. Die band had vlak over mijn helm kunnen vliegen. Met een halo is het toch veiliger."