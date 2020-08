Devenyns ziet Alaphilippe winnen op smartphone van fan: "Schreeuwde het uit"

"Julian was de hele dag nerveus, want hij voelde zich sterk", zegt Dries Devenyns aan Sporza. "We wisten niet zo goed wat we moesten doen met Asgreen in de kopgroep."

Devenyns plaveide uiteindelijk de weg voor zijn ploegmaat op de Col d'Eze, waarna Bob Jungels het overnam op de slotklim. Devenyns was nadien te benieuwd om te zien of dat iets opleverde en dus zette hij zich aan de kant om de laatste 500 meter te bekijken op een smartphone van een fan, zo verklapte hij aan de finish bij Eurosport. "Ik schreeuwde het uit!"

"Hij maakt het toch weer af, en dat als Fransman in Frankrijk. Dit is een emotionele overwinning. Niet alleen na de dood van zijn vader, maar ook als bevestiging na een moeilijk jaar. Ik denk dat er traantjes zullen vloeien."