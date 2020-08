Carl Berteele: "Coupe Colonel is perfecte dessert om aan Tour te beginnen"

"Dus proberen we om ook wel te genieten. Afstand bewaren met onze bubbel? Dat doen we door onze tafels samen te schuiven en ons iets verder weg te zetten van de anderen."

Een restaurant bezoeken na de etappe is volgens Carl Berteele wel een beetje opletten geblazen. De man op de motor stelt vast dat de Fransen niet altijd even gedisciplineerd met de Covid-19-regels omgaan. "Ben je dan niet geneigd om zo snel mogelijk te eten en weg te wezen?", wil Michel Wuyts weten.

"Het is een prachtig dessert"

En dus was er ook nog tijd voor een dessert. Carl heeft een duidelijke favoriet: de Coupe Colonel.

"De Coupe Colonel is vrijdag al de revue gepasseerd. Dat dessert staat in mijn top 3 om goed aan de Tour te beginnen. Het is een citroensorbet met stukjes limoen en dat overgoten met een beetje wodka."



"Het is een prachtig dessert, het ligt niet op de maag, het eten is zo verteerd, je slaapt er goed van en je bent de ochtend daarna zo fris als een hoentje.

Ik heb het al aan iedereen die nieuw is in de Tour aanbevolen. Nooit was iemand ontgoocheld."