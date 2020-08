Bankzitter Janice Cayman triomfeert weer met Lyon in de Champions League

Lyon viel de voorbije seizoenen niet af te stoppen in Europa en corona heeft daar niets aan veranderd.

in San Sebastian moest ook Wolfsburg, die andere habitué in Europese finales, de wet van de sterkste ondergaan.

Lyon maakte in de eerste helft al het verschil na doelpunten van Le Sommer (25') en Kumagai (44').

Popp (57') bracht nog wat spanning in de match, maar in de slotfase liep Wolfsburg - laureaat in 2013 en 2014 - toch weer in de val.

Gunnarsdottir (88'), overgekomen van Wolfsburg, legde de 1-3-eindstand vast.

Bij Lyon staat Janice Cayman (31) op de loonlijst. De spits is er bezig aan haar eerste seizoen.

Net als in de kwartfinale en halve finale van deze Final 8 kwam ze ook in de finale niet in actie.