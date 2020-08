Bahrain: Valls uit Tour met dijbeenbreuk, Poels doet door met barstje in rib

Valls was betrokken bij de massale valpartij op 3 km van de streep op de Promenade des Anglais in Nice. De Spanjaard werd na de etappe overgebracht naar het ziekenhuis. Naast de breuk werden ook schaafwonden vastgesteld aan zijn rechterschouder, elleboog en knie.

Het team van Dylan Teuns, die niet in de Tour is, bracht het nieuws van Valls afgelopen nacht in een persbericht: "Jammer genoeg moet Rafa Valls zich terugtrekken uit de Tour de France, nadat hij zijn rechterdijbeen gebroken had in de eerste rit."

Poels doet voort met gebarsten rib en gekneusde long

Wout Poels hield een barstje in zijn rib en een gekneusde long over aan een val gisteren. De Nederlander is desondanks van plan om vanmiddag in Nice weer op de fiets te stappen voor de 2e rit over 186 kilometer, met onderweg 3 pittige beklimmingen.

"Het is behoorlijk pijnlijk, maar ik hoop vechtend terug te komen", schrijft Poels op Instagram. De 32-jarige klimmer, die Team Ineos eind vorig jaar verruilde voor Bahrain-McLaren, was betrokken bij de valpartij op minder dan 3 kilometer voor de finish.

"Het was nogal een hectische start van de Tour", aldus Poels, ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik (in 2016). "Het lukte om de crashes te ontwijken, tot 2,9 kilometer van de streep. Een gebroken rib en wat kneuzingen van een long. Laten we zien hoe het vandaag gaat", meldde Poels.