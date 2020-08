Arnaud Démare graait alles mee: 3e sprintzege en eindwinst in eigen land

Waar Arnaud Démare tegenwoordig aan de start verschijnt, wint hij.

De Fransman maakte indruk in de Ronde van Wallonië met twee ritzeges en de eindzege, werd Frans kampioen, moest zowaar vrede nemen met zilver op het EK, maar was deze week weer gulzig in eigen land.

Démare won rit 1 en 2 in de Ronde van Poitou-Charentes, maar moest gisteren de eer aan Sander Armée (ochtendrit) en Josef Cerny (tijdrit) laten.

Na zijn tijdritzege van gisteren verscheen de Tsjech van CCC vandaag ook aan de start in de leiderstrui, maar Démare kon zijn achterstand van één seconde in het klassement nog wegpoetsen.

Aanvaller Iljo Keisse werd op 2 kilometer van de finish gegrepen, waarna Démare zijn duivels nog eens kon ontbinden. Dag- en eindwinst: de succesweek werd in stijl afgerond. Zijn seizoensteller staat nu op 9.