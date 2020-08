Waanzinnige valpartijen en chaos alom: de 1e Tourrit zorgt meteen voor deining

Wie op een rustige aanloop van de Tour had gehoopt, kwam bedrogen uit. De regen had immers andere plannen en zorgde voor een spekglad wegdek. In combinatie met gevaarlijke afdalingen werd het een gevaarlijke bedoening.

De meest spectaculaire crash zagen we bij Miguel Angel Lopez, die met zijn Astana-ploeg even het pact dat Tony Martin het peloton had opgelegd dacht te doorbreken. Hij werd meteen afgestraft: de Colombiaan verloor de controle over zijn fiets en slipte meterslang om stil te komen tegen een verkeersbord.

Lopez kwam er al bij al nog goed vanaf, iets wat Pavel Sivakov niet kan zeggen. De Rus van Ineos kwam tot twee keer ten val, waar hij twee bebloede ellebogen aan overhield. Meteen een streep door de rekening voor Ineos, waar Sivakov een van de schaduwfavorieten was.