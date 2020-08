Van Aert: "Het was gekkenwerk, ik had schrik om mee te sprinten"

Volgens Van Aert was het bijna Russische roulette op de fiets. "Op sommige plaatsen zag je de olievlekken, op andere plaatsen dan weer zeepsop. Als organisatie kun je hier niets aan doen, dit is puur tegenslag. Maar hopelijk schijnt morgen de zon weer."

"Het was echt gekkenwerk. Het had hier wellicht lang niet geregend en de weg was zeepsop. Ik ben zelf ook gevallen, tegen 40 km/u. Ik wist dat ik niet mocht remmen, maar moest het uiteindelijk toch doen en ik lag erbij. Gelukkig heb ik niets."

"Uiteindelijk is de balans voor ons positief, want Tom (Dumoulin) en Primoz (Roglic) zijn uit de problemen gebleven."

Wout van Aert werd vooraf getipt als kanshebber voor de dagzege in Nice, maar met de finish in zicht liet hij het lopen. "Ik had toch wat schrik en heb mij er dan maar niet tussengegooid."

Gesink: "Wij moesten de boel zelf neutraliseren, de UCI deed niets"

"Er waren zo veel valpartijen, het was zo glad door de regen. Er was eensgezindheid in het peloton. Maar de UCI doet helemaal niets. Wij moesten de koers zelf neutraliseren. Gelukkig hebben de renners gezamenlijk ingegrepen. Een schouderklopje voor de renners. Uiteindelijk leggen ze pas op 3 kilometer voor de finish ze de boel stil. En laat daar nu ook nog een flinke valpartij plaatsvinden."

Wout van Aert vond het jammer dat de organisatie er niet in slaagde om de tijd eerder op te nemen dan 3 kilometer van het einde. Zijn ploeggenoot Robert Gesink was bij de NOS harder in zijn uitspraken. "Kennelijk vonden ze het niet gevaarlijk of spectaculair genoeg bij de UCI. Net nu ze de kans hadden om iets goeds te doen voor de renners."

Van Aert: "Hopelijk schijnt morgen de zon weer"

Declercq: "Zot om te zien dat renners solidariteit toonden"

"In de eerste rit van een grote ronde is iedereen supernerveus. Iedere ploegleider zit ook in het oortje. Je moet vooraan zitten, want als je achter een valpartij zit… Daarom was het ook wel zot om te zien dat de renners eindelijk eens wat solidariteit getoond hebben. Het was een goede beslissing van de renners onderling om zo kalm mogelijk naar beneden te rijden en daarna dan de sprint te doen."

Ook Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) was verrast door de vele valpartijen in de eerste Tourrit. "Ik denk dat niemand kon voorzien dat het hier zo’n glijpartij zou worden. Wij hebben hele goede banden, dat zijn onze regenbanden. Maar zelfs daarmee was het nog gevaarlijk. Terwijl ik nooit risico’s genomen heb, gleden mijn voor- en achterwiel eens tegelijk weg, maar ik kon recht blijven."

Benoot: "Nooit zo glad geweten, het was op momenten echt op ijs rijden"

Tiesj Benoot (Team Sunweb) wist aan de valpartijen te ontsnappen. "Ik ben één van de weinige gelukkigen die niet gevallen is vandaag. Het was ongelofelijk. Ik heb het nog nooit zo glad geweten. Het is hier heel lang droog gebleven en dan die afdalingen onder die bomen, met heel veel vuil op de weg. Zeer veel zeepsop ook precies, olie. Het waren echt vuile wegen en het was gewoon glijden."

"Ik ben speciaal gestopt om druk uit mijn banden te laten. De eerste afdaling reden we rustig, maar ik voelde alles glijden. Ik zag ook Alaphilippe en Kwiatkowski achter mij vallen, 2 renners die toch goed met de fiets kunnen rijden."

"Bij de laatste val 3 kilometer voor de finish had ik ook veel geluk. Ik zat er net achter en ik weet niet hoe ik recht ben gebleven. Ze haakten voor mij in elkaar en ik was de eerste die er niet over ging. Ik zag ze links en rechts van mij vallen, maar ik glipte erdoor. Het was wel spannend vandaag. Ik heb 5 à 6 valpartijen gezien. Ik denk dat er bijna geen enkele sprinter recht gebleven is."

Had de organisatie niet moeten ingrijpen en de koers neutraliseren? Nu zorgden de renners daar zelf voor. "Ik snap dat het voor de organisatie moeilijk was om in te schatten hoe glad het lag. Misschien was het na al die valpartijen wel goed geweest om in te grijpen. Maar ik vind het vooral ook goed dat de renners het nu zelf hebben gedaan. Het was bij momenten echt op ijs rijden."