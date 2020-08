Valerio Conti soleert naar de zege in Trofeo Matteotti

Terwijl de Ronde van Frankrijk zich vandaag officieel op gang trok, werd er ook in Italië voor de zege gestreden. In Pescara, de start- en aankomstplaats van de Trofeo Matteotti, verscheen er trouwens ook mooi volk aan de start.

Onder anderen Giovanni Visconti, oud-winnaar Vincenzo Albanese en landgenoten Dylan Teuns en Jan Bakelants waren van de partij in deze Italiaanse eendagswedstrijd. Toch bleek een van de favorieten de sterkste van allemaal: Valerio Conti.

De vinnige Italiaan van UAE glipte in de finale mee in een groep van 6 renners, onder wie Bakelants, en vertrok op 5 kilometer van de finish als een pijl uit een boog. Een tegenaaval van Diego Rubio (2e) en Daniel Savini (3e) maakte het nog even spannend, maar Conti's bonus was groot genoeg om alleen aan te komen.