Stormweer roept Heemeryck & co een halt toe tijdens triatlon Davos

In het Zwitserse Davos stond de eerste grote halve triatlon na de coronapauze op het programma. Met onze landgenoot Pieter Heemeryck stond de titelverdediger aan de start.

Maar wanneer corona de spelbreker eens niet is, dan zorgt het weer wel voor de nodige ellende. In het bergachtige Davos konden de triatleten nog wel beginnen aan hun wedstrijd, maar al snel nam het stormweer de bovenhand.

Tijdens het zware fietsonderdeel, met zo'n 2000 hoogtemeters op 50 kilometer, veranderde de gietende regen in een zware storm. De organisatie nam dan maar de beslissing de wedstrijd te staken, tot grote teleurstelling van onder andere Heemeryck, die met een minuut voorsprong op enkele concurrenten uit het water was gekomen.

Een nieuwe domper dus voor de triatleten, die het coronavirus al een stevige hap uit hun seizoen zagen nemen. De bezetting in de triatlon in Davos was erg stevig, met naast titelverdediger Heemeryck ook nog de Duitsers Kienle (ex-winnaar in Hawaï), Dreitz en Zepuntke.