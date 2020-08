South Belgian Rally komt op kalender BK 2020: "1e editie"

"Als promotor hebben we alle begrip voor organisatoren die hun wedstrijd annuleren wegens de COVID-19-crisis, maar dat wil niet zeggen dat we bij de pakken moeten blijven zitten," vertelde promotor Chris Courteyn.

"Samen met RACB Sport hebben we altijd gezegd dat we er alles aan zouden doen om een volwaardig Belgisch rallykampioenschap te behouden. Nadat we recent de Aarova Rally op 10 en 11 oktober aan de kalender hadden toegevoegd, breiden we de kalender op 24 oktober uit met de South Belgian Rally."

De organisatie van de South Belgian Rally is in handen van DG Sport, tevens organisator van de Spa Rally, de slotwedstrijd van het BK rally. Het team van Christian Jupsin was al langer bezig met de creatie van een rally in de regio van de Semois in de Ardennen. Door de annulering van een aantal wedstrijden in het kampioenschap kwamen deze plannen in een stroomversnelling.

De wedstrijd met rallycentrum in Vresse-sur-Semois wordt verder verreden in de gemeenten Bièvre en Gedinne. "We zijn al meer dan een jaar aan het bekijken of we een rally in deze schitterende streek in de Belgische Ardennen kunnen organiseren", stelde een enthousiaste Jupsin.

"De corona-uitbraak heeft ons extra gemotiveerd om het proces wat te versnellen. Ik ben er nu al 100 procent van overtuigd dat de rallyrijders onder de indruk zullen zijn van het adembenemende parcours en dat we van bij de 1e editie een perfecte organisatie zullen kunnen neerzetten."

De 1e editie van de South Belgian Rally in Vresse-sur-Semois zal bestaan uit 4 chronoritten die elk 3 keer zullen worden afgewerkt.