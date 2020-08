Voor Lotto-Soudal is de eerste dag van de Tour de France er eentje om snel te vergeten. John Degenkolb viel op zijn knieën, reed de rit nog uit, maar finishte buiten tijd. De Duitser liep geen breuken op, maar moet de Tour dus al verlaten. Ook Philippe Gilbert viel stevig en bereikte de finish op 11' van ritwinnaar Alexander Kristoff. Lotto-Soudal liet weten dat Gilbert rond 22.45u nog altijd in het ziekenhuis was voor onderzoeken.