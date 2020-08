Remco Evenepoel "unbreakable", team geeft opheldering: "Voedingssupplement"

Wat haalde ploegleider Davide Bramati uit de achterzak van Remco Evenepoel, toen die ten val gekomen was in de Ronde van Lombardije? Het was gisteravond een hot topic. Deceuninck-Quick Step stuurde vanochtend het antwoord in een persbericht: "Een klein flesje voedingssupplement." De renner zelf reageerde veelbetekend op zijn IG Stories.