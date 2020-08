Remco Evenepoel: "Ik heb vanmorgen gehuild in de armen van mijn vader"

Remco Evenepoel herstelt thuis van de fikse verwondingen die hij twee weken geleden opliep bij zijn zware val in de Ronde van Lombardije.



Gisteren kwam het goudhaantje van Deceuninck-Quick Step in een storm terecht nadat UCI-voorzitter David Lappartient had bekendgemaakt dat er een onderzoek volgt naar de crash.

Een filmpje waarin ploegleider Davide Bramati iets uit de achterzak haalde, had de UCI geprikkeld.

Deceuninck-Quick Step probeerde in een statement vanmorgen klare wijn te schenken, Evenepoel hield het bij radiostilte.

Tot vanavond, nadat het onderwerp ook in Vive le Vélo was aangekaart. Daar werd het door onder meer Serge Pauwels geklasseerd als een storm in een glas water, wat Evenepoel duidelijk kon waarderen.

"Ik zal eerlijk zijn: vanochtend lag ik in mijn ziektebed te huilen in de armen van mijn vader", schreef Evenepoel na de passage in onze talkshow op Twitter.

"Zo ellendig voelde ik me. Ik vocht voor mijn leven op het moment van de valpartij en mijn team probeerde gewoon het beste voor mij te doen."