Regen zorgt voor nerveuze Tourstart: Sivakov en Alaphilippe delen in de pech

Egan Bernal wordt deze Tour de France niet bijgestaan door Chris Froome of Geraint Thomas, wel door onder meer Richard Carapaz en Pavel Sivakov. Maar voor die laatste was de Tour al bijna voorbij voor hij goed en wel begonnen was.

De regen zorgde voor spekgladde wegen en dan kun je er gif op innemen dat er gevallen wordt. Sivakov was een van de slachtoffers. De Rus van Ineos reed lange tijd schuifelend voort en zag duidelijk af, leek toch weer aansluiting te kunnen maken en viel dan een tweede keer.

Ook Julian Alaphilippe moest jagen op het peloton, nadat hij door materiaalpech lange tijd aan de kant had moeten staan. In zijn typische, zenuwachtige stijl kon hij toch weer vooraan geraken.